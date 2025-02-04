تصنيف دولي لمطار هذه الولاية

أعلن والي تيارت، اليوم الأربعاء، عن إعادة تصنيف مطار عبد الحفيظ بوصوف، من مطار داخلي إلى مطار دولي.

وقال الوالي سعيد خليل، في تصريح صحفي، على هامش زيارة له ببلديات دائرة الرحوية: "بلغنا اللحظة أنه تم تصنيف مطار تيارت ليكون دوليا، في انتظار أن تصلنا مراسلة رسمية من وزارة النقل".

ولفت الوالي إلى أن المطار سيفتح جسرا جويا دوليا، وستكون هناك رحلات خارجية، وربما حتى رحلات في موسم الحج نحو مطارات السعودية.

ويساهم الخط دولي المزمع فتحه في بعث النشاط، خاصة وأن ولاية تيارت والولايات المجاورة، تحصي أعدادا كبيرة من المغتربين خاصة بألمانيا، ورجال المال والأعمال والأجانب العاملين في مختلف المشاريع المفتوحة بالجهة، على غرار الشركات الصينية العاملة في قطاع البناء، والكورية الجنوبية الشغيلة في مخبر تحسين إنتاج بذور البطاطا بمنطقة السبعين (70 كلم شرقي تيارت)، بشراكة جزائرية – كورية.

وسبق أن فتح مطار عبد الحفيظ بوصوف جسرا جويا مع مطار جدة الدولي بالمملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج لسنة 2009، ساهم في نقل 2191 مسافرا في ست رحلات هابا وإيابا، وأعادت المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في 14 جانفي 2010، الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطار عبد الحفيظ بوصوف، يومي الأحد والأربعاء، من كل أسبوع، بمعدل رحلتين في الأسبوع، من وإلى الجزائر العاصمة ووهران، وسجل تنقل 498 مسافرا فقط العام 2009، بسبب ارتفاع تسعيرة التنقل، التي لم تكن في متناول الجميع، خاصة المرضى المتنقلين إلى المستشفيات الجامعية بوهران والجزائر لضروريات صحية.