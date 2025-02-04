الحكومة تدرس توصيات اللقاء مع الولاة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن الاجتماع "خصص لدراسة التوصيات الصادرة عن اللقاء السادس للحكومة مع الولاة الذي عقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024، تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، والرامية إلى التعجيل بوتيرة التنمية المحلية، ورفع التحديات المرتبطة بتعزيز دور الجماعات المحلية في مجال الاستثمار، وتأهيل البيئة الحضرية وتسريع تسوية وضعية المباني غير المكتملة، بالإضافة إلى استغلال مناطق الأنشطة الصغيرة على مستوى البلديات وتخصيصها لفائدة الشباب، مع تعزيز العرض العقاري لصالح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتسريع استعادة الأراضي غير المستغلة، وذلك بهدف خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل".

وحسب البيان، فقد تدارست الحكومة مشروع الفوسفات المدمج بلاد الحدبة في شقه المتعلق بخط السكة الحديدية، شطر بوشقوف - واد كبريت.

كما تم الاستماع، يضيف البيان، إلى عرض حول آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث تم استعراض واقع هذه الظاهرة وسبل تعزيز آليات الوقاية والحد منها والتكفل بضحاياها، من خلال مختلف البرامج والتدابير التشريعية الرامية لتعزيز حماية النساء وتوفير الإمكانيات الضرورية لهن عند الحاجة.

واستمع أعضاء الحكومة أيضا إلى عرض حول وضعية الرياضات الجماعية ورياضة النخبة وآفاق تطويرها، إذ تم الوقوف على واقع الرياضات الجماعية في الجزائر، وسبل ترقيتها وتطويرها، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الرياضة، بما في ذلك الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية، وكذا الاستثمارات المعتبرة الموجهة لتعزيز التأطير والتكوين وتطوير المنشآت الرياضية والتكفل بالنخب والمواهب الرياضية الوطنية.