برنامج ضخم لعصرنة 75 محطة قطار

كشفت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية عن برنامج ضخم لإعادة تأهيل خمسا وسبعين محطة للسكة الحديدية عبر كامل التراب الوطني.

وحسب بيان ذات الوكالة، اليوم الأربعاء، سيتم عصرنة وتجهيز هذه المحطات بمختلف الوسائل والمرافق الضرورية لراحة المسافرين.

وأسفر طلب العروض الذي تم الإعلان عنه مؤخرا عن منح الحصة الأولى (حصة الوسط) لتجمع مكاتب دراسات جزائرية ليتكفل هذا التجمع بدراسة إعادة تأهيل 19 محطة ويتعلق الأمر بمحطات: الجزائر العاصمة، بابا علي، حسين داي، بئر توتة، البليدة، بومدفع، العطاف، الشلف، غليزان، البويرة، الأصنام، العجيبة، القصر، المنصورة، الماتن، الياشير، العناصر، الڤـرزي ووادي حميمين.

ووفق ذات البيان تم تجديد الإعلان عن طلب العروض الوطنية لحصتي الشرق والغرب، في الحصة الثانية (محطات الشرق) يتضمن البرنامج 43 محطة هي: عين مليلة، باتنة، عين التوتة، القنطرة، مصنع الإسمنت عين التوتة، عين ياقوت، جمعة (عين القصر)، الوطاية، توڤرت، حمادي كرومة، ديدوش مراد، الحامة بوزيان، بوكموزة، الشيهاني، الحجار، المشروحة، عين تحميمين، مجاز الصفاء، سيدي لحميسي، بوشڤوف، عين سنور، شبيطة مختار، الدرعان، سوق أهراس، الدريعة، وادي الشوك، وادي الداموس، العوينات، مرسط، الونزة، عين عفرة، محطة تجميع المواد المنجمية، عزابة، عنابة، حجر السود، مداوروش، تبسة، الحنانشة (سوق أهراس)، واد مقراس، جبل العنق، وادي الكبريت، عين الشانية، الدريعة وجيجل.

أما الحصة الثالثة (محطات الغرب) تضم 13 محطة هي: مستغانم، المحمدية، سعيدة، مسرغين، عين البرد، سيدي بلعباس، سيدي لحسن، العامرية، عين تيموشنت، المحمدية، عين التركي، واد الجمعة، مسرغين والمحطة البحرية بمدينة وهران.

وإضافة إلى هذا البرنامج، ستشرع الوكالة في بناء المحطة الجديدة بمدخل الجزائر العاصمة، مضيفة أن "هذه المحطة التي ستكون واجهة لعاصمة البلاد، منشأة خدماتية بمقاييس عالمية ومرافق عصرية وهندسة معمارية راقية تعكس ثقافة وتاريخ الجزائر عبر التاريخ".