Le Général d'Armée Chanegriha en visite officielle en Inde

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), entame, ce mercredi, une visite officielle en République de l'Inde, sur invitation du Chef d'Etat-major de la Défense et secrétaire du Département des affaires militaires de l'Inde, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Sur invitation du Chef d'Etat-major de la Défense et Secrétaire du Département des affaires militaires de l'Inde, Monsieur le Général d'Armée Chanegriha Saïd, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, entame une visite officielle en République de l'Inde, à partir d'aujourd'hui 5 février 2025», précise la même source.

Lors de cette visite, qui s'inscrit «dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'ANP et l'Armée indienne, les deux parties examineront les questions d'intérêt commun», ajoute le communiqué du MDN.