تدعيم نوعي لاتحاد الجزائر

تواصل إدارة اتحاد الجزائر تدعيم صفوفها تحسبا للنصف الثاني من الموسم، وأعلنت اليوم الأربعاء رابع صفقاتها في فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" عن ضم المدافع هيثم لوصيف قادما من نادي يافردون السويسري بعقد لمدة موسمين ونصف.

ولا يعتبر لوصيف غريبا على النادي العاصمي الذي خاض معه تجربة ناجحة بين سنتي 2021 و2023 وساهم في التتويج بالثنائية الإفريقية التاريخية (كأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي).

وإضافة إلى عودة لوصيف، كانت إدارة "سوسطارة" قد أعلنت عن التعاقد مع ثلاثي هجومي خلال الميركاتو الشتوي الحالي هم أحمد خالدي، رياض بن عياد ومهدي مرغم.