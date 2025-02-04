خيبة جديدة لـ "السنافر" في كأس الجمهورية

أقصي نادي شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، من منافسة كأس الجمهورية بعد خسارته أمام أولمبي آقبو بنتيجة هدف مقابل صفر في مباراة متأخرة عن الدور الـ 32.

وفاجأ أصحاب الأرض ضيفهم القادم من مدينة الجسور المعلقة مبكرا بهدف وقعه الظهير فؤاد لشهب في الدقيقة الثانية، وسنحت عدة فرص لأشبال المدرب خير الدين مضوي كان أهمها ضربة الجزاء التي ضيعها القائد إبراهيم ديب في الشوط الثاني، غير أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

ويتجرع "السنافر" خيبة جديدة في هذه المنافسة التي بقيت عصية على النادي العريق منذ تأسيسه ويتأجل حلم التتويج بأول كأس جمهورية إلى إشعار آخر.

وبعد ضياع هدف الكأس يبقى "السياسي" ينافس على جبهتي البطولة الوطنية وكأس الكنفدرالية الإفريقية.