الجامعة العربية ترد على ترامب

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بيانا أدانت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرتها "محاولة لترويج سيناريو تهجير الفلسطينيين".

وأكدت الجامعة العربية رفضها القاطع لهذا الطرح على المستويين العربي والدولي، محذرة من أن "مثل هذه التصريحات تُشكّل انتهاكا صريحا للقانون الدولي، وتهدد الاستقرار الإقليمي، كما تعطل تحقيق حل الدولتين كمسار وحيد لضمان السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وشدد البيان على أن "القضية الفلسطينية تظل محور إجماع عربي"، مؤكدا ثبات الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن "الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكلان كيانا واحدا لا يتجزأ للإقليم الفلسطيني المستقبلي"، محذرا من "أي محاولات للفصل بينهما أو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين التاريخية".

في الوقت ذاته، أعربت الأمانة العامة عن ثقتها "في نوايا الولايات المتحدة لتحقيق سلام عادل بالمنطقة"، ونوهت إلى أن طرح ترامب "يغذي أجندة التهجير، والتي ستؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار، بدلا من دفع عملية السلام القائمة على مبدأ التعايش بين دولتين".

وحذر البيان من أن "مثل هذه المقترحات تهدد الأمن الإقليمي الشامل، وتتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع بشكل عادل ودائم".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع ضرورة ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير".