سوناطراك تتولى تصنيع اختراع جزائري

تم، اليوم الأربعاء، التوقيع على عقد تصنيع براءة اختراع بين المديرية المركزية للبحث والتطوير لسوناطراك والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار، فرع سوناطراك.

وحسب بيان مجمع سوناطراك يتيح هذا العقد للمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار تصنيع جهاز أوتوماتيكي جرى تصميمه من طرف المديرية المركزية للبحث والتطوير لسوناطراك، وتم تسجيل براءته لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. كما يشمل العقد أيضا تركيب هذه التكنولوجيا الجديدة في مواقع الإنتاج التابعة لسوناطراك، حيث سيتم تجهيز 500 بئر منتجة في كل من حاسي مسعود وحاسي الرمل بهذه التكنولوجيا.

يتميز هذا الجهاز الأوتوماتيكي الإلكتروني، الذي يتم التّحكم فيه عبر واجهة رقمية ذكية، بقدرته على تعديل حقن الغاز (معدلات الدفق) في مكامن المحروقات بصفة تلقائية، بهدف الحفاظ على الضغط وزيادة إنتاج الآبار. وإضافةً إلى ذلك، فإن هذا الجهاز الأوتوماتيكي يتمتع بمميزات تقنية تفوق تلك التي تتضمنها المنتجات المماثلة المستوردة، مثل التّحكم عن بعد وميزة إزالة الجليد.