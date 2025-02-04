الرابطة المحترفة: الترتيب النهائي لمرحلة الذهاب

استعاد اتحاد الجزائر نغمة الانتصارات في الرابطة المحترفة بعد ثلاث تعثرات متتالية عندما استقبل مساء اليوم نظيره اتحاد خنشلة في إطار تسوية الرزنامة.

ولم يجد زملاء المدافع آدم عليلات أي عناء في تجاوز "السيسكاوة" الذين بقوا دون منافسة لمدة تتجاوز الشهر، حيث افتتح بلقاسمي باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ 34 ثم أضاف زميله غشة ثنائية في الدقيقتين 71 و79 وهي النتيجة التي انتهت عليها المقابلة.

ويختم أشبال المدرب نبيل معلول مرحلة الذهاب في المرتبة الثالثة برصيد 25 نقطة فيما يبقى اتحاد خنشلة في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وتعتبر هذه المواجهة الأخيرة في مرحلة الذهاب حيث تم التعرف على الترتيب النهائي للنصف الأول من الموسم الذي تصدره حامل اللقب مولودية الجزائر برصيد 28 نقطة.

الترتيب النهائي لمرحلة الذهاب:

الترتيب : نقاط لعب

1- مولودية الجزائر 28 15

2- شباب بلوزداد 26 15

3- اتحاد الجزائر 25 15

-- شبيبة القبائل 25 15

5- شباب قسنطينة 23 15

-- نادي بارادو 23 15

7- وفاق سطيف 21 15

8- جمعية الشلف 20 15

-- اتحاد خنشلة 20 15

10- أولمبيك آقبو 18 15

-- مولودية وهران 18 15

12- مولودية البيض 17 15

13- شبيبة الساورة 16 15

14- نجم مقرة 15 15

15- ترجي مستغانم 13 15

16- اتحاد بسكرة 12 15.