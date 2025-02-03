وفد من "سونلغاز" في النيجر

أوفد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، وفدا رفيع المستوى متكون من عدد هام من الإطارات المسيرة إلى النيجر وذلك في الفترة ما بين 03 و06 فيفري 2025.

وحسب بيان وزارة الطاقة، تأتي هذه الزيارة، في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد، والتي تم إقرارها بعد الزيارة الأخيرة للوزير الأول، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر إلى الجزائر في أوت 2024، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجزائر والنيجر، وبحث سبل الدعم والتعاون بين البلدين.

وقد استهلت هذه الزيارة، باستقبال الوفد الجزائري من قبل المديرة العامة لشركة الكهرباء النيجرية (نيجيلاك)، فاتي أبارشي، ليتم عقد اجتماع عمل بحضور سفير الجزائر بالنيجر، سعدي أحمد، أين تم تقديم عرض مفصل حول مختلف نشاطات سونلغاز، ليتم في السياق دراسة ومناقشة مساحات التعاون وتبادل الخبرات من خلال تحيين اتفاقية التفاهم التي تجمع "سونلغاز" و"نيجيلاك" في ضوء التحديات الطاقوية الراهنة بما يحقق الإرادة المشتركة للبلدين، وكذا مناقشة مشروع الاستثمار الذي تعتزم سونلغاز إنجازه في النيجر من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء.

وحسب ذات البيان تم دراسة توسيع مساحات التعاون لتشمل مرافقة مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في النيجر، الدعم في مجال التكوين، سواء بالحضور الفعلي أو عن بُعد (إلكترونيا)، في مجالات إنتاج الكهرباء بما في ذلك الطاقات المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء.

وزار الوفد الجزائري عددا هاما من المنشآت الطاقوية في النيجر، بما فيها محطة إنتاج الكهرباء بديزل 5*20 ميغاواط بمنطقة غورو باندا نيامي، ومركز تحويل الكهرباء 132/ 20/60 كيلوفولط. إضافة إلى زيارة محطة إنتاج شمسية بطاقة مركبة تقدر بـ 30 ميغاواط. وهي الجولة التي سمحت للوفد الجزائري بتكوين فكرة واضحة عن المنظومة الكهربائية في النيجر.

وختاما لبرنامج الزيارة، خصت وزيرة الطاقة النيجيرية الوفد الجزائري الذي يقوده الأمين العام لسونلغاز، باستقبال تم خلاله مناقشة موضوع الشراكة والتعاون بين الشركتين والحديث مبدئيا عن مخرجات هذه الزيارة.

ومن المنتظر أن يزور الرئيس المدير العام لشركة "سونلغاز"، مراد عجال، النيجر من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين وتحدد آليات هذه الشراكة، حسب ما أورده البيان.