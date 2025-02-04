"أي خطة لترحيل الفلسطينيين تعد جريمة حرب"

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل الفلسطينيين من غزة يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، وأن أن أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا خارج أراضيهم "تعد جريمة حرب"، وفق ما لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، أن أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا خارج أراضيهم المحتلة، ضد إرادتهم، "تعد جريمة حرب".

يشار إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، كان قد أعرب أمس الأربعاء، عن "قلقه البالغ" إزاء مقترحات ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم بقطاع غزة، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني.

وأثارت مقترحات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا، إضافة إلى انتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية، وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.