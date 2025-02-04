ترامب يتراجع؟

لم تمر 48 ساعة عن كشف مخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لترحيل سكان غزة وبناء منتجعات في القطاع، حتى بدأت تنشر تسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية، تقول أن الفكرة غير قابلة للتطبيق.

أحدثت تصريحات ترامب موجة غضب عالمية، وصدمت حتى المقربين منه، وأجمعت مختلف الهيئات الدولية والعديد من الدول ان المخطط يعد تعد صارخ على القانون الدولي وعملية تطهير عرقي مكتملة الأركان.

وعلى ما يبدو حتى ترامب اقتنع بسرعة باستحالة تطبيقها، فنقلت يومية "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس، عن مستشارين للرئيس الأمريكي، توقعهم بـ "اختفاء فكرة امتلاك قطع غزة بسرعة بعد أن اتضح للرئيس الأمريكية أنها غير قابلة للتطبيق".

وأضافت "إن اقتراح ترامب السيطرة على غزة صدم حتى كبار أعضاء الإدارة الأميركية، وذكرت المصادر أن الإدارة لم تُجر التخطيط الأساسي لفحص جدوى هذا المقترح."

يذكر أن الرئيس الأمريكي، اقترح أول أمس الثلاثاء، خلال استقباله مجرم تل أبيب، بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، ترحيل سكان غزة إلى عدة الدول وبناء منتجعات ومساكن وتسيطر عليها الولايات المتحدة لأمد طويل.