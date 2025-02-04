الجزائر ترفض مخطط تهجير سكان غزة

أعربت الجزائر، عن رفضها القاطع لمخططات تهجير وإفراغ غزة من سكانها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، " في خضم انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النـار في قطاع غـزة بصفة خاصة ومواصلة التكفل بمخلفات الحرب المفروضة عليه بصفة عامة، تعرب الجزائر عن رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ غـ زة من سكانها الأصليين، ضمن مخطط أوسع يستهدف ضرب المشروع الوطني الفلســطيني في الصميم ."

وأكد البيان ، بأن "الجزائر تجدد تأكيدها على قناعتها الراسخة من أن تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا تمام الارتباط بإحقاق حقوق الشعب الفلسـطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والسيدة وفق "صيغة الدولتين" المتوافق عليها دولياً كحلٍ عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي".

وأضاف البيان، "كما تؤكد الجزائر على حتمية توحيد الأراضي الفلسطينية من غزة إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة في أفق تجسيد المشروع الوطني الفلسطيني، مع التشديد على أن محاولات طمس معالم هذا المشروع أو تجزئته أو تصفيته لن يترتب عنها إلا إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني واستفحال حالة اللاأمن واللااستقرار في المنطقة برمتها."

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اقترح أول أمس، عند استقباله مجرم الحرب، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، استيلاء بلاده على قطاع غزة بعد تهجير سكانه إلى دول أخرى وبناء منتجعات وتحويل غزة إلى "ريفييرا" الشرق الأوسط.