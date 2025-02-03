تصدير: "كنان" الجزائر تبرمج رحلة بحرية نحو موريتانيا

برمجت الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع (كنان الجزائر) رحلة بحرية نحو موريتانيا في نهاية شهر فيفري الجاري، في إطار ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.

وأوضحت الشركة، في مراسلة موجهة للمتعاملين الاقتصاديين والمصدرين، وفق ما كشفت عنه اليوم الخميس قناة "الجزائر الدولية" الإخبارية أن "كنان الجزائر، بصفتها ناقل حامل للراية الوطنية، برمجت رحلة لسفينة شحن نحو موريتانيا، على أن يكون الانطلاق في الفترة ما بين 23 و 28 فيفري 2025".

وأضافت الشركة، أن هذه الخدمة المباشرة "تندرج في إطار ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، كما تستفيد من الامتيازات الممنوحة للمصدرين ضمن الصندوق الخاص بترقية الصادرات، مشيرة إلى أن مدة العبور ستستغرق 6 أيام."