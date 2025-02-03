تدشين منصات متخصصة في الطاقات المتجددة

شارك كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، في مراسم تدشين المنصات التكنولوجية المتخصصة في الطاقات المتجددة التابعة لمركز تنمية الطاقات المتجددة.

وأفادت وزارة الطاقة والمناجم في بيان لها عبر حسابها على "الفايسبوك"، أن منصات التكنولوجيا المتخصصة التي تم تدشينها تشمل منصة اختبار الخلايا الكهروضوئية، منصة النمذجة الخاصة بتطوير توربينات الرياح وكذا الملحق الجديد للمركز والمقر الجديد لشركة ER2، المختصة بالدراسات والإنجازات في الطاقات المتجددة، التابعة لـمركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER)، وذلك بمعية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وحضور المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز تنمية الطاقات المتجددة، وإطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"

وأوضح بيان الوزراة، أن "شركة ER2، التابعة لمركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER)، تعد من بين الفاعلين الرئيسيين في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر منذ تأسيسها في عام 2007، تسعى الشركة عل تثمين وتطبيق نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على أرض الواقع من خلال مشاريع ملموسة تهدف إلى تسريع تبني الطاقات النظيفة في الجزائر.

وتقدم ER2 خدمات متكاملة تشمل الدراسات الهندسية، تصميم محطات الطاقة الشمسية، التوريد والتركيب، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والتشغيل. كما تتميز بتطوير حلول هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، مما يعزز كفاءة استخدام الطاقة".