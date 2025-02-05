درك بسكرة يحجز 61000 مؤثر عقلي

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بليوة ببسكرة في عملية نوعية من حجز 61000 مؤثر عقلي نوع بريغابالين وتوقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهم ما بين 31 و33 سنة.

وأوضح بيان ذات الهيئة أن "حيثيات القضية تعود إلى معلومات واردة إلى مستخدمي الفرقة الإقليمية بليوة مفادها محاولة تمرير ونقل شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية مرورا بإقليم الاختصاص باستعمال دراجات نارية، على إثرها تم وضع خطة محكمة بتشكيل دورية ووضع نقاط مراقبة على مستوى الطرق والمسالك المتواجدة بإقليم الاختصاص، وبعد رصد الدراجتين محل المعلومة على مستوى منطقة لغميق بلدية ليوة، حاول السائقان الفرار من أفراد السد، ليتم توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق".

وأضاف أنه بعد إخضاع المشتبه فيهما والدراجتين لعملية التفتيش أسفرت العملية عن حجز 61000 مؤثر عقلي نوع بريغابالين 300 ملغ ذات صنع أجنبي، ودراجتين ناريتين نوع ليفان.

وقد فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بليوة تحقيقا في القضية وسيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة، حسب المتحدث.