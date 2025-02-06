زيتوني يستعرض تدابير شهر رمضان

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، أن القطاع اتخذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تموين السوق الوطنية بمختلف السلع الاستهلاكية وبشكل استباقي تحسبا لشهر رمضان، لاسيما في مجال الإنتاج وتسهيل إجراءات الاستيراد وتنظيم الأسواق وتعزيز الرقابة على النشاط التجاري.

وأوضح زيتوني، في كلمة خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه التدابير المبكرة بوشرت منذ شهر ديسمبر الفارط وشملت أساسا رفع معتبر لكميات الزيت الغذائي والسكر المنتجة وتنفيذ برنامج استثنائي لاستيراد اللحوم وتمديد العمل بنظام الحصص الإضافية لتموين المطاحن من القمح الصلب.

وأضاف زيتوني أن قطاع التجارة الداخلية برمج فتح 522 سوقا جوارية عبر كافة دوائر الوطن على أن تفتح أبوابها منتصف شهر فيفري الجاري أي قبل أسبوعين عن شهر رمضان الفضيل مع الترخيص بالبيع الترويجي وتطبيق التخفيضات التي تشمل المواد واسعة الاستهلاك ووضع برنامج تضامني لدعم قطاع التضامن الوطني في تأطير قفة رمضان2025 .

كما أعلن الوزير عن برنامج استباقي يتضمن إجراءات احترازية لتفادي أي تذبذب محتمل في السوق، من خلال اشراك القطاعات الإنتاجية الممثلة أساسًا في قطاعي الفلاحة والصناعة، وكذا قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الخارجية، إلى جانب الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية.

وفي ختام مداخلته، أكد الوزير أن الدولة عازمة على تحقيق تحول اقتصادي إيجابي، مشددا على أن حماية السوق الوطنية وضمان استقرارها يعدان من أولويات الحكومة، وذلك من خلال تعزيز آليات الرقابة وتشجيع الإنتاج الوطني وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.