الرئيس تبون يتحادث مع نظيره التشيكي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية التشيك، بيتر بافل، حسب ما أورد بيان رئاسة الجمهورية.

وتطرق الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية إلى "سبل بحث التعاون بين البلدين حيث كان الحوار وديا وثريا لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري وكل الميادين وكذا لقاءات رجال الأعمال".

ولدى تطرقهما إلى المستجدات الإقليمية والدولية سجل الرئيسان "تطابق الرؤى حول القضية الفلسطينية وحل الدولتين متمنيين في ذات السياق كل الاستقرار والتقدم للشعب السوري الشقيق".

وجدد رئيس الجمهورية – وفق ذات البيان- دعوته لـ"نظيره التشيكي من أجل زيارة الجزائر والتي قبلها هذا الأخير حيث ستكون فرصة سانحة لانعقاد اللجنة المختلطة العليا الجزائرية التشيكية وبحث سبل التقدم في كل الملفات التي تهم البلدين".