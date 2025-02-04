رسميا .. عمراني مدربا لـ "الحمراوة"

أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم الخميس، تعاقدها مع المدرب عبد القادر عمراني لتولي العارضة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت الإدارة الوهرانية أن ترسيم التعاقد مع عمراني جاء بعد "حصولها مساء اليوم على ورقة تسريحه من فريقه السابق"، حيث سيتمكن من التواجد على دكة البدلاء في لقاء الغد ضد اتحاد الحراش في إطار ثمن نهائي كأس الجمهورية بملعب ميلود هدفي.

وكان عمراني قد عاد إلى تدريب شباب بلوزداد منتصف نوفمبر 2024 قبل أن يقرر المغادرة نهاية الشهر الماضي بسبب خلافات مع الإدارة العاصمية إضافة إلى الإقصاء المخيب من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وبذلك يصبح التقني التلمساني ثالث مدرب يشرف على "الحمراوة" منذ بداية الموسم بعد المدرب الراحل يوسف بوزيدي والمدرب الفرانكو مالي إيريك شال.

وأنهى زعيم الغرب الجزائري مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى في المرتبة الحادية عشرة برصيد 18 نقطة.