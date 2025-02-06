أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، اليوم الجمعة، على ولايات الجنوب الشرقي للوطن.

وفي نشرية من المستوى الثاني باللون البرتقالي، حدد الديوان الولايات المعنية بتساقط الأمطار، وهي كل من الوادي، شمال تقرت، وشمال ورقلة.

أما على المناطق الداخلية الغربية والوسطى، فتتوقع المصالح ذاتها، تلبّد السماء تدريجيا، إلى غاية الليل، لتصبح من مغشاة إلى غائمة على المناطق الساحلية والداخلية الغربية منها والوسطى الغربية، مع احتمال تساقط بعض الأمطار.

وبالمناطق الشرقية، يتوقع الديوان مرور سحب عابرة، تكون كثيفة محليا على منطقة الأوراس، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا على شكل زخات مطرية رعدية، خاصة على طول الشريط الحدودي الجزائر - تونس، لتلتحق خلال الظهيرة بالمناطق الأقصى شرقية، الساحلية منها والداخلية، لتتحسن الأجواء أواخر الليل.

كما لم يستبعد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إمكانية تساقط بعض الثلوج خلال الظهيرة على مرتفعات الأوراس التي يزيد علوها عن 1400 متر.

وبالمناطق الجنوبية للوطن، ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، مع تساقط بعض الزخات المطرية التي تكون رعدية أحيانا على الواحات، ومن المحتمل أن تكون غزيرة محليا خلال الصبيحة.