آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

الجنائية الدولية تستنكر قرار ترامب

7 فيفري 2025 ()

38serv

+ -

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة بيانا، دعت فيه الدول الأعضاء ودول العالم "إلى الوحدة من أجل العدالة وحقوق الإنسان"، بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض بموجبه عقوبات على المحكمة.

 الجنائية الدولية شجبت قرار ترامب، الذي جاء عقابا للهيئة القضائية الدولية بعد إصدارها أوامر بالقبض الدولي، يوم 21 نوفمبر 2024، ضد رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، السفاح بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

 وتأتي قضية تسليط عقوبات على الجنائية الدولية من قبل ترامب، من ضمن سلسلة الخروقات التي ارتكبها العائد إلى البيت الأبيض في حق القانون الدولي، أبرزها إعلانه عملية تطهير عرقي بغزة، عبر ترحيل سكان القطاع إلى دول أخرى.

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    اتفاق 1968 مرة أخرى..

    8955 قراءة
  • 3

    قرار جديد في صالح الشعب الصحراوي

    5880 قراءة
  • 4

    "عمل الموانئ 8 ساعات في اليوم أمر غير عادي"

    5726 قراءة
  • 5

    وفاة خطاط الرئيسين هواري بومدين والشاذلي بن جديد

    5304 قراءة