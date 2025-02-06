الجنائية الدولية تستنكر قرار ترامب

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة بيانا، دعت فيه الدول الأعضاء ودول العالم "إلى الوحدة من أجل العدالة وحقوق الإنسان"، بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض بموجبه عقوبات على المحكمة.

الجنائية الدولية شجبت قرار ترامب، الذي جاء عقابا للهيئة القضائية الدولية بعد إصدارها أوامر بالقبض الدولي، يوم 21 نوفمبر 2024، ضد رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، السفاح بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

وتأتي قضية تسليط عقوبات على الجنائية الدولية من قبل ترامب، من ضمن سلسلة الخروقات التي ارتكبها العائد إلى البيت الأبيض في حق القانون الدولي، أبرزها إعلانه عملية تطهير عرقي بغزة، عبر ترحيل سكان القطاع إلى دول أخرى.