الصحراء الغربية: ستورا ينتقد موقف فرنسا

دعا المؤرخ الفرنسي، بنجامين ستورا، السلطات الفرنسية للعودة إلى الشرعية الدولية بشأن موقفها الداعم لما يسمى بـ"خطة الحكم الذاتي" في إطار "السيادة المغربية" المزعومة على الصحراء الغربية، مبرزا أن هذا هو "السبيل الوحيد" لعودة العلاقات الجزائرية - الفرنسية إلى مجراها الطبيعي.

وأوضح ستورا في حوار مع جريدة "المساء" الوطنية، أمس الخميس، أن "بداية الانسداد في العلاقات الجزائرية - الفرنسية كانت بسبب قضية الصحراء الغربية، وبخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية المزعومة"، مضيفا أنه "على السلطات الفرنسية وببساطة العودة إلى الشرعية الدولية التي تقر حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وكذا القانون الدولي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة واحترام المبادئ التي تنص عليها مواثيق المنظمة الأممية منذ سنوات طويلة، بخصوص هذا النزاع القديم جدا".

واعتبر ستورا أن هذا هو "السبيل الوحيد الذي سيمكّن العلاقات الثنائية بين البلدين من العودة إلى مجراها الطبيعي"، مشددا على ضرورة "عودة علاقة الثقة التي أصبحت تعاني هشاشة كبيرة جدا، بين هذين البلدين الكبيرين".

وبخصوص عمل اللجنة الجزائرية - الفرنسية للتاريخ والذاكرة التي يرأسها من الجانب الفرنسي، نوه المؤرخ بـ"الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمعالجة ملف الذاكرة، لاسيما وأنه هو من بادر بإنشاء هذه اللجنة المشتركة"، وذلك بهدف "العودة إلى أصل الأحداث التي طبعت مرحلة الاستعمار، على غرار ما اقترفه المستعمر من نزع للأراضي وتجريد للممتلكات وارتكاب للمجازر وتكريس لفكر استعماري أوروبي في الجزائر، ومحاولة لمسخ الهوية الوطنية للجزائرية".

من جهة أخرى، علق ستورا على تصريحات الموقوف بوعلام صنصال بخصوص الوحدة الترابية للجزائر، مشددا على أن "مزاعم صنصال بشأن تبعية مناطق غربية من الجزائر بهتان صريح، كون هذه المناطق جزائرية محضة منذ قرون عريقة". وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا أزمة غير مسبوقة، كانت نقطة بدايتها انحياز فرنسا، شهر جويلية من العام الماضي، للطرح المغربي في ملف الصحراء الغربية.