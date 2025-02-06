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مجتمع

البليدة: تحويل حركة المرور بسبب أشغال صيانة

7 فيفري 2025 ()

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أعلن مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم الجمعة، تحويل حركة السير على مستوى جزء من الطريق السيار شرق - غرب.

وأوضح المركز في منشور له عبر حسابه "طريقي" على "الفايسبوك": "نعلم مستعملي الطريق السيار شرق - غرب الرابط بين ولايتي البليدة وعين الدفلى، بالضبط على مستوى بلدية موزاية، أنه تم تحويل حركة المرور بالنسبة للمتجهين من ولاية الجزائر باتجاه وهران، في الطريق السيار a3 إلى الطريق الوطني رقم 4، في اتجاه عين الدفلى عبر محول تيبازة العفرون، بلدية وادي جر، بسبب أشغال وصل كوابل كهربائية".

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