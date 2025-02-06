الشلف: توقيف نشالين

وضعت شرطة الأمن الحضري الخامس، بأمن ولاية الشلف، حدا لنشاط ثلاثة أشخاص يحترفون السرقة بالنشل، وبواسطة مفاتيح مصطنعة، في عقدهم الثاني والثالث من العمر، ينحدرون من ولاية الشلف ومن إحدى الولايات الغربية للوطن.

وأفاد بيان لذات المصالح، اليوم الجمعة، بأنه تم توقيف مشتبه بهما على إثر تحريات وأبحاث ميدانية وتقنية مكثفة باشرتها مصلحة الضبطية القضائية، بعد تلقي عدة شكاوى سرقة بالنشل طالت هواتف نقالة، لمواطنين على مستوى محطة نقل المسافرين بوسط مدينة الشلف، حيث تبين قيامهما بعدة عمليات سرقة مستهدفين فئة النساء، والفتيات بالأماكن والساحات العمومية.

كما جرى، حسب البيان الذي لم يذكر تاريخ العملية، توقيف المشتبه فيه الثالث البالغ من العمر 25 سنة والمنحدر من ولاية تيارت عقب عمل ميداني، بعد تعرض صاحب محل تجاري لفعل السرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة طالت مبلغا ماليا يقدر بـ19 مليون سنتيم من داخل المحل.

وقد أحيل الموقوفون أمام الجهات القضائية المختصة للمتابعة القضائية.