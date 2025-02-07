ألمانيا تعارض مخطط ترامب

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أنه "يعارض تماما" مخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإعادة توطين سكان غزة.

وقال شولتس، خلال تجمع انتخابي في لودفيغسبورغ بغرب ألمانيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية: "أرفض تماما ما يطرحه الرئيس ترامب، لا يمكننا إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن، هذا الأمر غير مقبول".

كما انتقد المستشار الألماني، عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن "العقوبات أداة خاطئة".

وقال إن العقوبات "تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهو أمر مهم للغاية".