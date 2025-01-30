وزارة الثقافة تطلق مسابقة حول الأمير عبد القادر

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الجمعة، عن تنظيم مسابقة في البحث التاريخي موجهة للباحثين والطلبة، تهدف إلى تشجيع البحث في تاريخ الأمير عبد القادر، وذلك في إطار إحياء ذكرى المبايعة الثانية.

وأوضح بيان للوزارة أن "هذه المسابقة تهدف إلى تشجيع البحث في تاريخ الأمير عبد القادر وتعزيز الوعي بالماضي من خلال دراسات أكاديمية موثقة، وتحليل تاريخي دقيق يسهم في إبراز الدور الذي لعبه الأمير في التمهيد للأسس الأولى للدولة الجزائرية الحديثة".

وأضاف البيان ذاته أن "المسابقة تفتح أمام جميع الباحثين والطلبة المهتمين بالتاريخ ويشترط أن يكون البحث أصيلا ولم يسبق نشره أو تقديمه في مسابقة أخرى، وألا يكون قد فاز في مسابقة مشابهة، أو قدم لنيل درجة جامعية، وألا يكون قد سبق نشره في الصحف والدوريات، أو على المواقع الإلكترونية".

كما يستبعد أي عمل مخالف للشروط، وغير مكتمل المرفقات من التحكيم، ولا يحق للفائزين إضافة أي تعديل على النص الفائز بعد إعلان النتائج، وفق ما أورد البيان.

للإشارة يفتح باب المشاركة ابتداء من تاريخ الإعلان ويغلق في 31 ماي 2025 ويتم إرسال البحث المخصص للمسابقة عبر البريد الالكتروني مرفوقا بسيرة ذاتية مختصرة للمشارك.