إنقاذ 15 مهاجرا إفريقيا بسواحل بومرداس

تمكن حرس السواحل التابعين للمجموعة الإقليمية لدلس، أمس الخميس، من إنقاذ خمسة عشر مرشحا للهجرة غير الشرعية، أربعة عشر من جنسية صومالية، من بينهم إثنان قصر، وواحد من دولة جنوب السودان.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، فإن العملية جاءت إثر تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالناحية العسكرية الأولى، أمس على الساعة الثالثة زوالا وعشرين دقيقة، إشارة استغاثة مفادها وجود مهاجرين غير شرعيين في حالة خطر في عرض البحر على بعد 27 ميلا بحريا شمال شرق رأس جنات (ولاية بومرداس).

وحسب ذات البيان، فقد تدخل على الفور زورقان من قوات حرس السواحل وتم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء للمهاجرين غير الشرعيين حيث تم إركابهم وتوجيههم نحو ميناء دلس، أين تم التكفل بهم ونقلهم إلى مستشفى دلس لتلقي العلاج اللازم.

وتأتي هذه الحادثة يومين فقط بعد عملية مماثلة في سواحل ولاية جيجل حين تم إنقاذ 16 مهاجرا غير شرعي من جنسية صومالية.