تأهل تاريخي لشباب تيموشنت

التحق ناديا شباب تيموشنت ومولودية بجاية بركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الجمهورية بعد إجراء الدفعة الثانية من مقابلات ثمن النهائي، اليوم الجمعة.

وحقق شباب تيموشنت تأهلا تاريخيا وبلغ ربع نهائي المنافسة لأول مرة في تاريخه بعد الإطاحة بضيفه شباب بني تامو على ملعب أوسياف عمر بنتيجة هدف مقابل صفر.

وسينتظر النادي الناشط في القسم الثاني إجراء بقية اللقاءات المتأخرة للتعرف على منافسه القادم حيث سيواجه الفائز من مقابلة رائد القبة ضد اتحاد الجزائر أو نجم مقرة.

من جهته، أوقف نادي مولوية بجاية مفاجآت نظيره شباب حي الجبل وفاز عليه بثنائية نظيفة على ملعب الوحدة المغاربية بعاصمة الحماديين.

ويسعى ممثل ولاية بجاية إلى تكرار سيناريو سنة 2015 عندما توج باللقب الأول في تاريخه، حيث سينتظر في ربع النهائي الفائز من مواجهة اتحاد الشاوية ضد مولودية الجزائر أو شباب بلوزداد.

وكان وفاق سطيف وترجي مستغانم أول المتأهلين إلى ربع النهائي عندما تجاوزا، أمس الخميس، آمال العلمة واتحاد بسكرة على التوالي.