كأس الجزائر .. اتحاد الحراش يواصل التوهج (فيديو)

واصل اتحاد الحراش مشواره الاستثنائي في كأس الجمهورية هذا الموسم واقتطع، مساء اليوم الجمعة، تأشيرة التأهل إلى ربع النهائي بعد مقابلة مثيرة على ملعب ميلود هدفي في وهران.

واحتشد الآلاف من أنصار الفريقين على المدرجات في قمة الدور ثمن النهائي من المنافسة الأكثر شعبية في الجزائر وصنعوا أجواء رائعة طيلة أطوار المقابلة التي أوفت بكل وعودها وعرف "السمسم" كيف يحسمها بهدف وحيد.

واستحوذ أصحاب الأرض على الكرة في أغلب فترات المواجهة غير أن الفرص كانت شحيحة أمام تنظيم تكتيكي محكم للعاصميين الذين باغتوا "الحمراوة" بهدف التقدم في الدقيقة الـ 55 بعد مجهود فردي مميز من اللاعب بن رابح.

ورغم التغييرات الكثيرة التي أجراها المدرب الجديد للمولودية، عبد القادر عمراني، إلا أن الأمور بقيت على حالها في ظل دفاع حراشي قوي وحارس مرمى مخضرم تألق مرة أخرى ووقف سدا منيعا أمام المحاولات الوهرانية، ليعلن الحكم بعدها نهاية المقابلة وسط فرحة عارمة لـ "الكواسر" الذين تنقلوا بأعداد غفيرة إلى عاصمة الغرب الجزائري.

وحصد اتحاد الحراش، الناشط في الرابطة الثانية، ثلاثة ضحايا من العيار الثقيل في المنافسة حتى الآن، أولهم الجار نصر حسين داي ثم ثنائي من الرابطة المحترفة الأولى في عقر ديارهما، شبيبة القبائل ومولودية وهران، وسيكون على موعد مع مواجهة منافس آخر من قسم الأضواء في ربع النهائي هو ترجي مستغانم الذي تجاوز أمس مضيفه اتحاد بسكرة.

وبعد مقابلات اليوم الجمعة، تم التعرف على خمسة متأهلين من أصل ثمانية إلى ربع النهائي هم: وفاق سطيف، ترجي مستغانم، مولودية بجاية، شباب تيموشنت واتحاد الحراش.

برنامج ربع النهائي:

اتحاد الحراش يواجه ترجي مستغانم

وفاق سطيف يواجه الفائز من مقابلة مولودية البيض ضد أولمبي آقبو أو مستقبل آرزيو

شباب تيموشنت يواجه الفائز من مقابلة رائد القبة ضد اتحاد الجزائر أو نجم مقرة

مولودية بجاية يواجه الفائز من مقابلة اتحاد الشاوية ضد مولودية الجزائر أو شباب بلوزداد.