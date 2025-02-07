انشغالات شبه الطبي على مكتب الوزير

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، أعضاء النقابة الجزائرية لشبه الطبي (SAP) بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان وزارة الصحة، اليوم السبت، فإن اللقاء يندرج ضمن سلسلة الحوارات مع الشركاء الاجتماعيين، وشكّل فرصة لطرح انشغالات هذه الفئة من مستخدمي قطاع الصحة، والاستماع لجملة ملاحظاتهم بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديد الخاص بهم.

واستعرض أعضاء النقابة عددا من النقاط والاقتراحات التي تهمهم، وعلى رأسها إعادة النظر في المسار المهني لمساعد شبه الطبي والإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب، كما اقترح أعضاء النقابة إعادة التنظيم الهيكلي بشكل يسمح بإمكانية إنشاء مديرية للعلاج على مستوى الهياكل الصحية، بالإضافة إلى المطالبة بإقرار تسهيلات وعدم التضييق على العمل النقابي، من خلال الحد من بعض المضايقات والعراقيل التي يتعرض لها بعض النقابيين على مستوى بعض المؤسسات الصحية.

ووفق ذات البيان "استمع الوزير بعناية تامة لاقتراحات أعضاء النقابة، وصرح بأن الحق النقابي مكرس دستوريا لتعزيز الحوار الاجتماعي، وهذا ما أكدته التعليمات التي تم إصدارها من قبل الإدارة المركزية".

كما أكد الوزير أنه "سيتم دراسة جميع المقترحات التي تقدمها النقابة على مستوى اللجنة، التي أنشأها لهذا الغرض، خلال الاجتماع المقبل معها". وطمأن الوزير - حسب ما أورده البيان - أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية لشبه الطبي بأنه "سيتم رفع جميع مقترحاتهم وتقديمها أمام السلطات العليا للبلاد، بغية إيجاد كل التصورات التي تضمن مسارا مهنيا مميزا لأحد أعمدة الجيش الأبيض وهو السلك شبه الطبي".