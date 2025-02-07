الرئيس تبون يبعث برسالة لأحمد الشرع

حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم بدمشق، في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية.

وحسب بيان وزارة الخارجية: "تندرج هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، بهدف استعراض السبل الكفيلة بتعزيزها والانتقال بها إلى أسمى المراتب المتاحة".

كما تهدف ذات الزيارة إلى "تجديد التعبير عن تضامن الجزائر ووقوفها إلى جانب سوريا، خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها المعاصر".

ومن المنتظر أن يُستقبل وزير الدولة، خلال تواجده بدمشق، من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية، خلال المرحلة الانتقالية، أحمد حسين الشرع، لتسليمه رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، وفق ما أورد ذات البيان.

وتعتبر زيارة عطاف إلى دمشق أول خطوة جزائرية للاعتراف والتعامل مع السلطات السورية الجديدة، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.