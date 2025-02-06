منع تنقل أنصار "النمرة" إلى الخروب

أعلنت إدارة نادي شبيبة جيجل، اليوم السبت، أن اللجنة الأمنية اتخذت قرارا بمنع تنقل أنصار الفريق إلى مدينة الخروب، تحسبا لمقابلة الجولة الثامنة عشرة من الرابطة المحترفة الثانية هواة (وسط -شرق)، هذا الثلاثاء.

ووفق بيان الإدارة الجيجلية، فإن هذا الإجراء سيطبق في حق أنصار جمعية الخروب عندما يلعبون مستقبلا في جيجل. ودعت إدارة الفريق "جميع محبي وأنصار النادي لتفهم هذا القرار الأمني، والابتعاد قدر المستطاع عن كل السلوكات التي قد تعكر صفو العلاقات المميزة التي تربطنا بأغلبية نوادي المجموعة الوسطى الشرقية التي نلعب فيها".

وكانت مقابلة الذهاب بين الفريقين، التي احتضنها ملعب حسين رويبح في ولاية جيجل، قد شهدت أعمال شغب بين الأنصار تسببت في خسائر مادية.