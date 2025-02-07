الشرع يستقبل عطاف

استُقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت، من طرف الرئيس السوري، أحمد الشرع، بقصر الشعب في دمشق.

وسلّم عطاف رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره السوري، كما نقل له "تحياته الأخوية وجدد له تهانيه وتمنياته له بالتوفيق والسداد في تحمل مهامه السامية، خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا الشقيقة"، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية.

وشكل اللقاء "فرصة لبحث آفاق تعزيز علاقات الأخوة والتضامن والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، استنادا إلى ما يجمعهما من روابط تاريخية متجذرة".

كما ناقش الطرفان - وفق ذات البيان - مستجدات الأوضاع على الصعيدين الوطني والإقليمي، إذ أكد وزير الدولة استعداد الجزائر للإسهام، سواء على الصعيد الثنائي أو من موقعها بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن الأممي، في دعم ومرافقة المساعي الرامية للمّ شمل الشعب السوري حول مشروع وطني جامع، يعيد بناء مؤسسات الدولة ويوفر مقومات الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء.

وكان عطاف قد حل، صبيحة اليوم بدمشق، في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.