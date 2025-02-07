أمطار في الشرق وأجواء باردة غدا

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس، غدًا الأحد، تساقطًا للأمطار على الولايات الشرقية من الوطن، مع استمرار الأجواء الباردة عبر مختلف المناطق.

ووفقًا لنفس المصدر، سيكون الطقس غائمًا جزئيًا في المناطق الغربية والوسطى، بينما ستشهد المناطق الشرقية أمطارًا متفرقة.

أما بخصوص درجات الحرارة، فستكون الأجواء باردة، خاصة في المناطق الداخلية، حيث ستتراوح بين درجتين و5 درجات تحت الصفر خلال الليل والصباح. في حين ستكون بين 4 و7 درجات على المناطق الساحلية، وبين 9 و15 درجة في الجنوب.

وخلال فترة الظهيرة، يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 17 و20 درجة في المناطق الساحلية، وبين 13 و19 درجة في المناطق الداخلية، مع رياح تصل سرعتها إلى 30 كلم/سا.

أما في الجنوب، فسيكون الطقس مشمسًا، مع درجات حرارة تتراوح بين 19 و33 درجة، فيما قد تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.