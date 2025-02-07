عطاف يكشف مضمون زيارته إلى دمشق

أعرب وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت بدمشق، عن استعداد الجزائر "الكامل" للوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الدقيقة المفصلية من تاريخها، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى سوريا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال عطاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية، أسعد حسن الشيباني، أن اللقاء الذي خصه به رئيس الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كان فرصة لتسليمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جدد له فيها التهاني بمناسبة توليه قيادة المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأضاف قائلا: "جئت كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية محملا بمهام ثلاث، تتمثل الأولى في الاعراب باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن استعداد الجزائر الكامل للوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا في هذه وفي المستقبل".

فالجزائر، يضيف عطاف، "مستعدة لتطوير تعاونها الثنائي مع الشقيقة سوريا ولا سيما في ميادين الطاقة والتعاون التجاري والاستثمار والتعمير وكل الميادين التي يمكن أن تكون لبنة من لبنات بناء صرح التعاون الجزائري-السوري".

والمهمة الثانية، يقول عطاف، تتعلق في كون الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخها لمد يد العون الكاملة في أي ميدان يرونه فيها مفيدا لتمكين الشعب السوري الشقيق من كسب الرهانات، ورفع التحديات وتحقيق التطلعات المشروعة التي يرسمها لهذا البلد الشقيق إلى أن رئيس الجمهورية كلفه بـ "الإدلاء عن حرصه الشديد لوضع الجزائر بصفتها عضو عربي في مجلس الأمن في خدمة تطلعات سوريا في إنجاح المرحلة الانتقالية وفي إنجاح إعادة البناء المؤسساتي، الدستوري والقانوني لسوريا الجديدة".

أما المهمة الثالثة، فتتمثل في "التنسيق فيما بيننا فيما يخص الاستحقاقات العربية القادمة"، يوضح عطاف، مشيرا إلى أنه تم التناول بالحديث القمم العربية التي يتم التحضير لها.

وفي الختام، شدد الوزير "على عنصر هام، ألا وهو الإرادة الكاملة للجزائر للتنسيق المنتظم والدائم مع الشقيقة سوريا في كل ما يتعلق بمستقبل علاقاتنا الثنائية، سواء على الصعيد الثنائي المحض أو المستوى العربي والدولي، فلسوريا وللشعب السوري الشقيق في الجزائر -كما قال- دعم الأخ الوفي، الملتزم، الأخ الذي يرى في نجاح سوريا نجاحه الخاص".