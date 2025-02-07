الصناعة العسكرية الهندية محل اهتمام الجزائر

زار الفريق أول، السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، في اليوم الرابع من الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية الهند، شركتين مختصتين في الصناعة العسكرية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، كانت البداية بشركة "Bharat Forge Limited"، حيث اطلع الفريق أول على المستوى العالي الذي بلغته هذه الشركة لاسيما في مجال التعدين والمركبات العسكرية وصناعات الدفاع، والتي تتمتع بسمعة كبيرة في مجال التكنولوجيا الهندسية.

واستمع الفريق أول إلى شروحات حول قدرات الشركة في تصميم وإنتاج وصيانة الأنظمة المدفعية والمركبات المدرعة، ليناقش الطرفان آفاق التعاون في مجال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، ليقوم بعدها الوفد الجزائري بزيارة بعض أجنحة الشركة تابعوا فيها شرحا حول مختلف الأقسام لاسيما أنظمة الروبوت المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وكذا معرض خاص لمختلف منتجات هذه الشركة.

في المحطة الثانية زار الفريق أول والوفد المرافق له شركة "Larsen and Toubro" المتخصصة في الهندسة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، أين تابع عرضا واستمع إلى تفاصيل حول أحدث الابتكارات التي تقدمها الشركة وقدراتها في تصنيع المعدات العسكرية، والحلول التي تقترحها في مجالات أنظمة الدفاع الجوي، والرادارات، والبنية التحتية للموانئ العسكرية.

واطلع الفريق أول على مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، قبل أن يشيد بالمستوى الذي وصلت إليه الشركة ومبرزا أهمية تعزيز التعاون بين الجزائر والهند في المجال العسكري، وضرورة توسيع الشراكة في مجالات البحث والتطوير والتكوين.

في الأخير، قام الفريق أول بغرس شجرة في حديقة الشركة تأكيدا على متانة علاقات الصداقة بين الجزائر والهند.