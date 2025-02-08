هذا موعد تسليم خطي الميترو الجديدين

كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أمس السبت، عن موعد استلام مشروعي توسعة ميترو الجزائر، نحو محطتي براقي وجامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار.

وقال رخروخ، خلال ندوة صحفية على هامش لقاء مديري الأشغال العمومية لولايات البلاد أنه سيتم تسليم مشروعي الخطين الجديدين: "عين النعجة-براقي" و"الحراش-جامعة العلوم والتكنولوجيا (هواري بومدين)"، سيتم تسليمهما خلال السداسي الثاني من سنة 2026.

وحسب توضيحات الوزير، فقد اكتملت أعمال الهندسة المدنية على هذين الخطين، فيما تستمر الأعمال المتبقية في مجالات التجهيز والأنظمة بوتيرة عالية لضمان تسليم المشروعين في الموعد المحدد.

وفي كلمته أمام إطارات القطاع، أوضح الوزير، أن طول خط ميترو الجزائر قيد الاستغلال يبلغ حاليا 19 كلم، "على أن يبلغ طوله 33 كلم بعد الانتهاء من أشغال وضع نظام الاستغلال المتكامل لتوسعة هذا الخط بطول 14 كلم حيث أشغال الهندسة المدنية منتهية، على أن يصل طول خط ميترو الجزائر 90 كلم على مدى المتوسط."

من جانب أخر، قدم الوزير، خلال هذا اللقاء، بعض من التوجيهات والتعليمات التي من شأنها المساهمة في تحسين تنفيذ برامج القطاع وترقية الخدمة العمومية، مشددا على ضرورة الحرص على تسليم المشاريع في والآجال التعاقدية ووضع حد لتأخير تجسيدها والعمل على تسييرها بكفاءة عالية وبأعلى معايير الجودة مع المراقبة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل الإنجاز، بالإضافة الى احترام أسس الصرامة والشفافية وترشيد النفقات العمومية.