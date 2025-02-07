"إعمار قطاع غزة ممكن دون تهجير سكانها"

أكد بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الأممي المعني بالحق في السكن، أن إعادة إعمار قطاع غزة ممكنة دون الحاجة إلى تهجير سكانها، مشددا على ضرورة التمسك بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، حسب ما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وفي تصريح صحفي، أمس السبت، أوضح راجاغوبال أن العدوان الصهيوني أدى إلى تدمير نحو 70% من مباني قطاع غزة، مشيرا إلى إمكانية إعادة بناء هذه المنشآت، خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، مقدّرا تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، بعد العدوان الصهيوني، بـ60 مليار دولار.

وتسبب العدوان الصهيوني، منذ السابع من أكتوبر 2023 على غزة، في خسارة بشرية كبيرة، إلى جانب الأضرار المادية الهائلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في القطاع، قبل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الصهيوني حيز التنفيذ، يوم الـ19 جانفي الماضي.

وكان أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد جدد دعوته للالتزام بالقانون الدولي ورفض أي شكل من أشكال التهجير القسري، والتأكيد على ضرورة إحراز تقدم ملموس نحو حل الدولتين، الذي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها وتعيش بسلام وأمن.