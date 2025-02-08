سلطة الانتخابات: ملفات ترشح "مشبوهة" لانتخابات مجلس الأمة

أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 99 ملفا يخص التصريح بالترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، المقررة في 9 مارس المقبل، استوفى أصحابها شروط الترشح، حسب بيان للهيئة المكلفة بالإشراف على العمليات الانتخابية.

وفقا لنفس البيان الصادر يوم السبت، بلغ عدد ملفات التصريح بالترشح 177 ملفا، حتى يوم الخميس 6 فيفري 2025، في حين وصل عدد استمارات التصريح بالترشح التي تم سحبها إلى 395 استمارة.

ومن ضمن الملاحظات التي سجلتها سلطة الانتخابات، يوجد 40 ملفا يخص مرشحين مدعومين من ثمانية أحزاب، لم يذكرها البيان، مقابل 59 ملفا لمرشحين مستقلين.

كما تضمنت الحصيلة رفض 32 ملفا، إذ تم إقصاء 18 منها "بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب".

وجرى إبعاد 10 ملفات من السباق "بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة"، وفق البيان، بينما تعود أسباب رفض أربعة ملفات إلى "الوضعية تجاه الإدارة الضريبية".

وتضمن بيان "السلطة" أيضا تسجيل 11 طعنا أمام المحاكم الإدارية، تم رفض تسعة منها وقبول استئنافين، حسبما ورد في البيان الذي أشار إلى أن 64 ملفا مازال "قيد الدراسة".