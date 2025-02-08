المخزن يوجه ضربة للمدفع الفرنسي "القيصر"

أدارت سلطات المخزن المغربي ظهرها لما تعتبره فرنسا جوهرة صناعتها الحربية، المدفع "القيصر"، وفضلت بدلا منه النظام المدفعي الصهيوني "أتموس 2000".

وكشفت يومية "لاتريبون" الفرنسية، أمس السبت، أن الجيش الملكي المغربي فضل شراء 36 قطعة من النظام المدفعي الصهيوني "أتموس 2000"، المركب على الشاحنة التشيكية "تاترا"، رغم أن المغرب كان يتعامل لسنوات طويلة مع شركة "كا.أن.دي.أس" الفرنسية المصنعة للمدفع "القيصر".

الخيار المغربي يعد ضربة لفرنسا التي جعلت من هذا المدفع مع الطائرة الحربية "ميراج 2000" حامل لواء الصناعة الحربية، رافضة حتى تسليم عدد كبير منه لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وفي وقت راهنت فيه باريس، بعد اعترافها بمخطط المغرب للحكم الذاتي الوهمي في الصحراء الغربية المحتلة، أن تقطف الثمار سريعا، لكن لم تمر سنة عن خطاب ماكرون في البرلمان المغربي، حيث داس على الشرعية الدولية في الملف الصحراوي، حتى وجه المخزن ضربة موجعة للصناعة العسكرية الفرنسية، من باب أن حليفا مقربا لباريس فضل اقتناء منظومة دفاعية صهيونية على اقتناء زبدة الصناعة الحربية الفرنسية.

وحذر خبراء فرنسيون، عقب قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن فرنسا لن تجني الكثير من هذا التحول نحو الرباط.