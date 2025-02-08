الإطلاق الرسمي لنظام "جبايتك"

تم الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي "جبايتك"، اليوم الأحد، ودخوله حيز الخدمة على مستوى 6 مراكز جوارية للضرائب، حسب ما أعلنته وزارة المالية.

وأوضح بيان الوزارة، أن المراكز الستة هي كل من "المركز الجواري للضرائب راس الواد (برج بوعريريج)، المركز الجواري للضرائب سدراتة (سوق أهراس)، المركز الجواري للضرائب ثنية الأحد (تيسمسيلت)، المركز الجواري للضرائب الوادي (الوادي)، المركز الجواري للضرائب سيڨ (معسكر)، وكذا المركز الجواري سوڨر بولاية تيارت".

وحسب البيان، يهدف هذا النظام المعلوماتي إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الجبائية وتحسين الخدمة المقدمة، إذ يسمح للمكلفين بالضرائب بتصريح الضرائب والرسوم عبر الأنترنت. وللمزيد من التفاصيل، وضعت وزارة المالية رابطا حول كل المعلومات المتعلقة بالنظام المعلوماتي الجبائي "جبايتك" وكيفية الاكتتاب.

https://mfdgi.gov.dz/portailpublic/

mfdgi.gov.dz