آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

الإطلاق الرسمي لنظام "جبايتك"

9 فيفري 2025 ()
+ -

تم الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي "جبايتك"، اليوم الأحد، ودخوله حيز الخدمة على مستوى 6 مراكز جوارية للضرائب، حسب ما أعلنته وزارة المالية.

وأوضح بيان الوزارة، أن المراكز الستة هي كل من "المركز الجواري للضرائب راس الواد (برج بوعريريج)، المركز الجواري للضرائب سدراتة (سوق أهراس)، المركز الجواري للضرائب ثنية الأحد (تيسمسيلت)، المركز الجواري للضرائب الوادي (الوادي)، المركز الجواري للضرائب سيڨ (معسكر)، وكذا المركز الجواري سوڨر بولاية تيارت".

وحسب البيان، يهدف هذا النظام المعلوماتي إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الجبائية وتحسين الخدمة المقدمة، إذ يسمح للمكلفين بالضرائب بتصريح الضرائب والرسوم عبر الأنترنت. وللمزيد من التفاصيل، وضعت وزارة المالية رابطا حول كل المعلومات المتعلقة بالنظام المعلوماتي الجبائي "جبايتك" وكيفية الاكتتاب.

https://mfdgi.gov.dz/portailpublic/

 

mfdgi.gov.dz

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    رسالة أخرى من الجزائر إلى باريس

    7824 قراءة
  • 3

    الشرع يستقبل عطاف

    5826 قراءة
  • 4

    عطاف يكشف مضمون زيارته إلى دمشق

    5768 قراءة
  • 5

    رحيل جديد من صفوف بلوزداد

    5222 قراءة