البليدة: معالجة 21 قضية تتعلق بسرقة وتخريب للكوابل النحاسية

وضعت مصالح أمن ولاية البليدة مؤخرا حدا لنشاط جمعيات أشرار كانت تنشط عبر عدة بلديات في قضايا السرقة والتخريب العمدي للكوابل النحاسية والألياف البصرية الخاصة بالهاتف والأنترنيت وكاميرات المراقبة ملك لمؤسسات عمومية، حسبما علم به اليوم الاحد من هذه المصالح.

وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة أن مختلف المصالح العملياتية لأمن الولاية عالجت 21 قضية مسجلة تخص السرقة والتخريب العمدي للكوابل النحاسية والالياف البصرية وأوقفت 28 شخصا مشتبه فيهم في هذه القضايا وقدمتهم أمام النيابة المختصة بموجب ملفات جزائية.

ويتعلق الأمر بـ 3 قضايا سجلت على مستوى مصالح أمن دائرة بوفاريك، مكنت من تفكيك جمعيات أشرار مختصة في سرقة الكوابل والألياف البصرية مع إحباط محاولة سرقة الكوابل الهاتفية الخاصة بالأعمدة الكهربائية باستحضار مركبات.

وأسفرت هذه العمليات عن توقيف 12 شخصا وحجز 210 كلغ من الكوابل النحاسية ومركبتين واسترجاع كابل طوله 80 مترا مع حجز معدات السرقة.

من جهتها سجلت مصالح أمن دائرة أولاد يعيش 6 قضايا مماثلة قدمت بموجبها 9 أشخاص أمام النيابة، مع حجز 915 متر من الكوابل كما ضبطت شخصين في حالة تلبس بفعل سرقة كوابل هاتفية بمنطقة النشاطات الصناعية بديار البحري (بني مراد) واسترجعت 11 متر من الكوابل النحاسية، وأوقفت قاصرين في حالة تلبس في قضية مماثلة.

وسجلت مصالح الأمن الحضري لخزرونة قضيتين مماثلتين و3 قضايا على مستوى مصالح الأمن الحضري بالشبلي بأمن دائرة بوعينان، طالت كوابل كهربائية من داخل غرف محولات كهربائية بالمنطقة الصناعية.

من جهتها، أجهضت مصالح كل من أمن دائرة الأربعاء وبوقرة والأمن الحضري الثاني، والثالث والسادس والسابع، محاولات سرقة كوابل نحاسية واسترجاع كابل نحاسي يقدر طوله بـ 5 أمتار.

وأكد المصدر أن جهود مصالح أمن الولاية بالتنسيق مع باقي الشركاء الأمنيين، ستبقى متواصلة لحل باقي القضايا العالقة والقضاء نهائيا على هذا النوع من السرقات التي شهدت ارتفاعا محسوسا في الآونة الأخيرة نظرا لسهولة ارتكابها والمبالغ المالية المعتبرة التي يتحصل عليها الجناة جراء بيع تلك الكوابل المسروقة، حسب نفس المصدر.