بريطانيا: إقالة وزير الصحة على خلفية رسائل في تطبيق "واتساب"

أقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية وعضو البرلمان عن حزب العمال البريطاني، أندرو غوين، على خلفية تعليقات أدلى بها في مجموعة مغلقة على تطبيق "واتساب".

وحسب صحيفة "ذو مايل أون سانداي"، فإن غوين نشر رسالة أهان فيها المصوتين في الانتخابات وأعضاء في البرلمان.

وفي أول تعليق له بعد الإقالة، قال غوين: "أشعر بندم شديد على تعليقاتي التي لم تكن في محلها وأعتذر عن أي إساءة تسببت فيها. لقد خدمت حزب العمال طوال حياتي وكان شرفا كبيرا أن يتم تعييني وزيرا من قبل كير ستارمر".

وأردف قائلا: "أفهم تماما القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء والحزب، وعلى الرغم من حزني الشديد على تعليقي، سأدعمهما بأي طريقة ممكنة".

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "رئيس الوزراء ملتزم بالمحافظة على معايير السلوك العام ولن يتردد في اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي وزير لا يلتزم بهذه المعايير، كما حدث في هذه الحالة".

من جهته، أوضح المتحدث باسم حزب العمال أن "غوين تم إيقافه عن العمل كعضو في حزب العمال. وسيتم اتخاذ إجراءات سريعة إذا تبين أن الأفراد الآخرين في التسجيل قد انتهكوا المعايير العالية المتوقعة منهم كأعضاء في حزب العمال".