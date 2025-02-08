ضبط 75 ألف كبسولة وتوقيف شخصين أحدهما مغربي

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات "SRLTIS" -ورقلة، حسب بيان لمصالح الشرطة من ضبط 75 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، أحدهما من جنسية مغربية، كانا ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

التحريات العملياتية التي باشرها محققو المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت بناء على إثر معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من جنسية مغربية، يخطط لترويج كمية من المؤثرات العقلية بأحدي الولايات الجنوبية للوطن، أين تم رصد تحركات المشتبه فيه وتوقيفه وهو بصدد تسليم الكمية المضبوطة من المؤثرات العقلية بمدينة الوادي، مع توقيف المشتبه فيه الثاني.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، عن قضية الحيازة والنقل والتخزين قصد البيع للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.