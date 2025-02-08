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وفاة الصحفي نور الدين مرداسي عن عمر ناهز 82 سنة

9 فيفري 2025 ()

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 توفي هذا  الأحد الصحفي نور الدين مرداسي، عن عمر ناهز 82 سنة، حسبما علم من أقاربه.

وقد بدأ الراحل مشواره المهني في سنة 1965 بيومية المجاهد، حيث عمل لأكثر من عشر سنوات قبل أن يلتحق بأسبوعية "الجزائر الأحداث" كمحرر افتتاحية إلى غاية سنة 1990.

وبعد خوضه تجربة قصيرة على رأس مجلة "فارييتي ماغازين"، عاد إلى أسبوعية "الجزائر الأحداث" لتولي قسم التحرير، ليلتحق في سنة 2020 بيومية ليكسبريسيون، حيث تولى عدة مناصب مسؤولية.

كما عرف بتحاليله حول الأحداث الوطنية والدولية، وكان موضع تقدير لتواضعه وتفانيه وانضباطه المهني.

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