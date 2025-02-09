أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط ترقب لتطورات أوضاع السوق في ظل حرب الرسوم الجمركية، حسبما أفادت به منصة "الطاقة".

ويقيم المستثمرون أحدث تهديد من جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية، وهذه المرة على جميع واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما قد يضعف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.

ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية - بنسبة 10% - حيز التنفيذ، خلال الأسبوع الماضي، وهو ما دعا بكين إلى الردّ بفرض رسوم بنسبة 15% على الفحم والغاز المسال الأمريكي، و10% على النفط الخام، بدءًا من اليوم الإثنين 10 فيفري.

وبحلول الساعة 06:34 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أفريل 2025، بنسبة 0,52%، لتصل إلى 75,05دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس 2025، بنسبة 0,54%، لتصل إلى 71,38دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 2,1%، في حين انخفض سعر خام برنت بنسبة 1,4%، بفعل مخاوف من حرب تجارية عالمية.

وسجلت أسعار النفط، خلال الأسبوع الماضي، ثالث انخفاض على التوالي، بسبب تضرّرها من تجدّد الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الصين وتهديدات برفع الرسوم الجمركية على دول أخرى.