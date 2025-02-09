ديوان الحج والعمرة يصدر بيانا هاما

أكد الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الإثنين، على ضرورة اعتماد الحجاج المقبلين على أداء مناسك الحج حصريا على المصادر الرسمية الموثوقة، فيما يخص ترتيبات الحج وتعليماته، وذلك من خلال الموقع الرسمي للديوان وصفحاته المعتمدة والموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الديوان في بيان له، أنه "من الضروري اعتماد الحجاج المقبلين على أداء مناسك الحج حصريا على المصادر الرسمية الموثوقة، فيما يخص ترتيبات الحج وتعليماته، وذلك من خلال الموقع الرسمي للديوان: www.onpo.dz وصفحاته المعتمدة والموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي ذات الصدد - يضيف ذات المصدر - "حذر الديوان من المواقع والصفحات غير الرسمية التي تروج لمعلومات خاطئة، قد تتسبب في إرباك الحجاج أو تعطيل ترتيبات سفرهم، داعيا الجميع إلى توخي الحذر واستقاء المعلومات فقط من القنوات الرسمية".