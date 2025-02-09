غليزان: مروج الكوكايين في قبضة الشرطة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، حسب بيان لها لنهار اليوم، من وضع حد لمروج المخدرات الصلبة، وحجزت كمية من الكوكايين.

العملية تمت على مستوى نقطة مراقبة أمنية قامت بها ذات الفرقة، حيث تم توقيف سيارة أجرة للمراقبة الإدارية، فأراد أحد الركاب الفرار ليتم توقيفه، وإخضاعه للتفتيش، فضبط بحوزته كيسان من المخدرات الصلبة (كوكايين) ومبلغ مالي من عائدات الترويج، ليتم تحويله إلى المصلحة، وفتح تحقيق في القضية.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، عن قضية حيازة ونقل المخدرات الصلبة (كوكايين) بطريقة غير مشروعة قصد البيع.