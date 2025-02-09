مستجدات مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر دائرته الوزارية، وزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو، الذي يترأس وفدا رفيع المستوى، حسب ما أفاد به بيان الوزارة.

وأوضح البيان أن "هذا اللقاء جرى في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير البترول النيجري إلى الجزائر، في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فيفري 2025. إذ تركزت المحادثات بين الطرفين، والتي امتدت لاحقا إلى أعضاء الوفدين، على تعزيز علاقات التعاون الأخوية والتاريخية بين الجزائر والنيجر، خاصة في مجال الطاقة والمحروقات".

وأضاف البيان أنه "تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة المتفق عليها، والتي تشمل مشاريع البحث، الاستكشاف، واستغلال المحروقات، إضافة إلى مشاريع التكرير، البتروكيمياء، والتسويق وتوزيع المنتجات البترولية". ويأتي هذا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركتي "سوناطراك" و"سونيديب" بتاريخ 1 أكتوبر 2024.

كما ناقش الاجتماع نتائج زيارات وفود "سوناطراك" إلى نيامي، التي أسفرت عن توقيع محضر اجتماع يوم 14 جانفي 2025 بين "سوناطراك" و"سونيديب".

وتضمن المحضر إنشاء لجنتين فرعيتين: الأولى تُعنى بمرافقة النيجر في إطلاق مشروع مصفاة ومجمع بتروكيميائي في مدينة دوسو، والثانية تُعنى بتسيير المشاريع، إبرام الصفقات، وتطوير الأطر القانونية اللازمة لدعم قطاع النفط والبتروكيمياء في النيجر.

وحسب البيان، فقد شكل اللقاء فرصة لمناقشة المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية لدراسة مختلف جوانب المشروع، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاءات الثلاثية السابقة بين وزراء المحروقات من الجزائر، النيجر، ونيجيريا.

وبهذه المناسبة، سلم الرئيس المدير العام لسوناطراك نتائج التحليل المخبري لعينات النفط الخام النيجري التي تم تحليلها في مخابر الشركة بالجزائر، مما يعكس مستوى التعاون التقني بين البلدين. ومن المنتظر أن يتضمن برنامج زيارة الوفد النيجري العديد من اللقاءات مع مسؤولي شركة "سوناطراك"، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمنشآت طاقوية بارزة في قطاع المحروقات.