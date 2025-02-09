ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن "مخططه الشيطاني"

واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحديث عن مخططه لتهجير سكان غزة، حيث كشف، اليوم الإثنين، أن الفلسطينيين الذين سيغادرون القطاع وفق خطته لن يحظوا بحق العودة.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية لدى سؤاله عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة "كلا، لن يعودوا إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم". مشيرا إلى أن العيش في القطاع لن يكون ممكنا قبل سنوات.

وكشف ترامب عن خطته، قائلا: "سنبني مجتمعات آمنة، قد تصل إلى 6 مجتمعات سكنية، تستوعب 1.8 مليون شخص، بدلا من إبقائهم في الظروف الخطرة التي يعيشون فيها حاليا".

وأضاف: "سنحول غزة إلى قطعة أرض جميلة"، في إشارة إلى مشاريع إعادة الإعمار المحتملة، دون أن يوضح تفاصيل حول الجهة التي ستشرف على تنفيذ هذه الخطط.

وتابع ترامب: "يمكنني عقد اتفاق مع الأردن ومصر بشأن غزة فهم يأخذون منا مليارات الدولارات".

من جهته، قال رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب والإدارة الأمريكية تمتلكان "منظورا واحدا بشأن القضايا الجوهرية في الشرق الأوسط".

وأضاف: "ترامب عرض رؤية ثورية وجديدة لليوم الذي يلي هزيمة حماس في غزة".

وأكد نتنياهو أن "رؤية ترامب تمنع قيام دولة فلسطينية في غزة وأقول إنه لا يمكن قيام دولة فلسطينية بالمطلق".

ولفت إلى أن لقاءه الأخير مع الرئيس الأمريكي "غير مسبوق منذ محادثاتي في واشنطن على مدار 20 عامًا".